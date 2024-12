“Un sorriso ai piccoli degenti”, Amap all’Ospedale dei Bambini

"Un momento di solidarietà per le famiglie di chi è meno fortunato"

PALERMO – Amap ha voluto regalare un sorriso ai piccoli degenti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo, regalando giocattoli e gadget elettronici e invitando il mago Plip e Claudione e Vespertino. Lo comunica l’Amap in una nota.

L’iniziativa è stata organizzata dal direttivo del Cral con il sostegno della stessa azienda che cura il servizio di erogazione idrica nel capoluogo e in quasi 50 Comuni della provincia. Quest’anno la giornata dedicata ai bambini è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Piccoli Battiti, che opera al reparto di cardiologia dell’ Ospedale dei Bambini.

La solidarietà di Amap per il Natale

“Una iniziativa meritoria del Cral e del suo direttivo che testimonia così il reale spirito del Natale – ha detto l’Amministratore unico di Amap, Giovanni Sciortino”.

“Un momento di solidarietà per le famiglie di chi è meno fortunato – ha sottolineato il presidente del Cral, Fabio Dragotto – ma soprattutto un momento di gioia per i bambini a cui non deve essere sottratto il clima del Santo Natale”.

Il Cral di Amap è stato rappresentato anche dal vice presidente Mimmo Trapani, dal segretario Vincenzo Luparello e dal tesoriere Giovanni Scardina. Accanto all’Amministratore unico, Giovanni Sciortino, anche il presidente del collegio sindacale, Graziella Ricotta.