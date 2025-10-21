Amat, 44 nuove centraline di ricarica per gli autobus elettrici

L'azienda trasporti pubblicherà in settimana la graduatoria per l'assunzione di nuovi autisti

PALERMO – Continua il percorso di transizione ecologica della mobilità cittadina. A partire da oggi, all’interno dell’autoparco Amat di via Roccazzo, saranno installate 44 nuove centraline di ricarica per autobus elettrici, che si aggiungono alle 2 già in funzione. I nuovi impianti, una volta completato il collaudo, entreranno in esercizio entro la fine del mese e consentiranno la ricarica simultanea di 60 autobus elettrici, acquistati grazie ai fondi del Pnrr. A questi si aggiungeranno, a febbraio 2026, ulteriori 65 autobus elettrici, che andranno a potenziare in modo significativo la flotta a emissioni zero dell’azienda di trasporto pubblico cittadino.

In parallelo, Amat pubblicherà in settimana la graduatoria della selezione per l’assunzione di nuovi autisti in apprendistato: una misura che porterà a un rafforzamento dell’organico con circa 80 nuove unità operative.

“Questa nuova dotazione infrastrutturale rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che l’amministrazione comunale sta portando avanti per una mobilità sempre più sostenibile, moderna e rispettosa dell’ambiente – dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – L’ingresso dei nuovi autobus elettrici, insieme al potenziamento dell’organico Amat, ci consente di migliorare concretamente la qualità del servizio offerto ai cittadini e al tempo stesso di guardare al futuro con una visione più verde e responsabile”.

Per il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta, “l’arrivo delle nuove centraline e l’imminente entrata in servizio di 60 autobus elettrici rappresentano una svolta per l’azienda e per la mobilità palermitana. Si tratta di un investimento strategico che migliorerà l’efficienza del trasporto pubblico, ridurrà le emissioni inquinanti e renderà l’azienda più competitiva. L’ampliamento dell’organico con 80 nuovi autisti è un altro tassello fondamentale per garantire un servizio puntuale e capillare”.