Amat, dalla Finanziaria dodici milioni: “Messa definitivamente in sicurezza”

Il riconoscimento della Regione

PALERMO- “Grazie alla norma di interpretazione autentica approvata dall’Ars nell’ambito della manovra finanziaria, la Regione riconoscerà ad Amat il credito da 12 milioni di euro risalente al periodo Covid”.

“Un’ottima notizia per l’azienda, i lavoratori e la città, frutto del lavoro sinergico svolto in questi anni tra l’assessorato regionale guidato da Alessandro Aricò, l’amministrazione comunale nelle persone del vicesindaco Carolina Varchi e dell’assessore Brigida Alaimo e il presidente di Amat Giuseppe Mistretta. Adesso per Amat sarà possibile guardare con maggiore serenità al futuro”.

Lo dice il coordinatore cittadino di Fdi Antonio Rini. Per l’assessore al Bilancio e alle società partecipate del Comune di Palermo, Brigida Alaimo, “con questa norma Amat è definitivamente messa in sicurezza, nel solco del virtuoso percorso di risanamento dei conti pubblici intrapreso da questa Amministrazione”.