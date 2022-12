Amat, rinnovata la convenzione con il comune di Monreale

Per tutto il 2023 sarà garantito il servizio

1' DI LETTURA

MONREALE (PA) – L’ultimo giorno dell’anno coincide con la scadenza di alcune convenzioni, compresa quella tra l’Amat, società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, e il comune di Monreale che confina con il capoluogo siciliano.

Le parti hanno, però, trovato l’accordo per rinnovare questa convenzione.

La giunta Arcidiacono – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione del comune di Monreale – ha approvato lo schema di convenzione per tutto l’anno 2023. La convenzione consentirà di mantenere il doppio delle corse del servizio di collegamento tra Palermo e Monreale, a beneficio di cittadini, studenti , pendolari, turisti. L’assessore ai trasporti Giuseppe Di Verde ha espresso la sua soddisfazione per essere riusciti, grazie all’impegno dell’amministrazione e della dirigenza, a trovare le somme disponibili per garantire un servizio essenziale per la cittadinanza e i turisti che arrivano a Monreale con i mezzi pubblici.