Amazon Prime, aumenta il costo dell’abbonamento in Italia o si avrà la pubblicità

La novità scatterà il prossimo 9 aprile

I clienti di Prime Video stanno ricevendo, in queste ore, una mail dall’oggetto “Un aggiornamento su Prime Video”. Il testo, abbastanza breve, annuncia un cambiamento discreto. Dal 9 aprile del 2024 su Prime Video arriveranno le pubblicità. La notizia è abbastanza chiara: “I film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari”. Se non si vogliono avere le pubblicità si dovrà pagare 1,99euro in più al mese.

La scelta è semplice, Amazon punta ad aumentare le entrate della piattaforma di streaming. “Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo”. Prime Video specifica però che il numero di annunci sarà più basso: “Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare”.

La pubblicità non sarà obbligatoria per tutti. Per evitarla basta pagare. Nella sua mail Prime Video spiega che per evitare la pubblicità basterà pagare: il costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base è di 1,99 euro al mese. Al momento l’abbonamento annuale a Prime costa 49,90 euro. Dalle informazioni comunicate sembra quindi che l’aumento sia di oltre 20 euro all’anno.

Dal 9 aprile del 2024 gli utenti di Prime Video avranno a disposizione due opzioni. Se non faranno nulla potranno continuare a guardare tutti i contenuti pubblicati su Prime Video ma avranno una serie di pubblicità in più. Se invece vorranno continuare a guardare i loro contenuti senza pubblicità dovranno pagare 1,99 euro in più al mese.

In questo modo un abbonamento mensile di Amazon Prime passerebbe da 4,99 euro al mese a 6,98 euro al mese. Mentre il costo per chi ha l’abbonamento annuale aumenterebbe da 49,90 euro a 73,78 euro all’anno, sempre rimanendo fedeli alle comunicazioni di Amazon. Nella mail è anche indicato un link in cui ci si può iscrivere al nuovo abbonamento senza pubblicità: l’addebito inizierebbe comunque dal 9 aprile.