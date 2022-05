Ambiente, il sindaco di Pozzallo: “No all’impianto di biometano a Bellamagna”

Polemiche dopo la sentenza del Tar.

PALERMO – “Da alcuni cittadini perviene la richiesta di rendere nota la posizione dell’Amministrazione Comunale in merito all’impianto di Biogas di contrada Bellamagna. La posizione dell’Amministrazione Comunale di Pozzallo, senza se, senza ma e senza nessun tipo di tentennamento è contrarissima, così come la quasi totalità dei cittadini di Pozzallo, alla realizzazione dell’impianto di biometano. Dopo la Sentenza del Tar di Catania, che non ha accolto i ricorsi contro la realizzazione l’impianto di biometano, l’Amministrazione Comunale, come già spiegato ampiamente dai suoi avvocati nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale aperto, ha scelto la via più efficace e più aderente a difesa degli interessi della comunità, intervenendo nel ricorso in primo grado, ed intervenendo oggi in tutti i giudizi di appello promossi dai ricorrenti principali”. Lo scrive il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.