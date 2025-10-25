Le vittime sono extracomunitari

MARSALA – Due mese e mezzo fa il raid, oggi gli arresti. Due persone che la notte di Ferragosto hanno assalito, picchiato e rapinato tre venditori ambulanti extracomunitari sulla spiaggia di contrada Sbocco, nel litorale sud Marsala, sono stati arrestati dalla polizia.

Chi sono gli arrestati

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura. Sono Flavio Raineri, 25 anni, pregiudicato, che è stato condotto in carcere, e Samuel Crimi, 20 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nei loro confronti i reati ipotizzati sono rapina aggravata, lesioni personali aggravate, percosse, danneggiamento e porto abusivo d’armi.

Ambulanti picchiati

Secondo l’accusa, dopo avere picchiato e rapinato due venditori ambulanti extracomunitari, ne hanno assalito un terzo ferendolo al volto con un coltello e al collo con una bottiglia in vetro. Dopo l’aggressione la vittima è stata rapinata dell’auto, con la quale uno dei due indagati ha iniziato una folle corsa che è terminata contro il cancello di un’abitazione. Anche un marsalese, nel tentativo di interrompere le aggressioni, è stato colpito dai due con calci e pugni.