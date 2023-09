Amg Energia, Ugl: “Niente risposte, proclamiamo lo stato di agitazione”

Loddo: "Avviate le procedure di raffreddamento"

1' DI LETTURA

“A seguito delle richieste di incontro avanzate al Socio Unico della società Amg Energia ad oggi senza risposte e visto il ridimensionamento dello sviluppo della società e le farraginose procedure di controllo attivate per il proseguo delle attività aziendali, avviamo la procedura di raffreddamento”. Lo dice il Segretario Provinciale dell’UGL Chimici di Palermo, Raffaele Loddo. “Constatiamo il perdurare della mancanza di personale che mette in serio rischio i servizi resi alla cittadinanza di Palermo a partire delle manutenzioni a tutti gli edifici pubblici comunali, agli impianti di illuminazione, agli impianti semaforici e alla manutenzione reti – continua Loddo – Non possiamo che proclamare lo stato di agitazione a causa della situazione precaria in cui versa la Amg Energia”.