Amg, ok in giunta al piano industriale. Scoma: “Si rilancia l’azienda”

Si sbloccano assunzioni e buoni pasto

PALERMO – La giunta comunale di Palermo approva il budget e il piano industriale di Amg Energia che consentiranno alla partecipata di Palazzo delle Aquile di programmare investimenti e assunzioni. Ripartirà infatti la selezione per 14 unità, avviata nel 2020 e poi sospesa, per operai specializzati al settore gas e alla pubblica illuminazione.

“L’approvazione è un punto di partenza fondamentale per il rilancio della società”, dicono il presidente Francesco Scoma con la vice Lucia Alfieri e il consigliere Nino Iacono. “Si conferma la fiducia della giunta cittadina al percorso intrapreso da questo Cda – continua Scoma – in piena sinergia con l’amministrazione, per riprogettare la società e portarla a raggiungere nuovi obiettivi -. Ringraziamo la giunta e, in particolare, gli assessori Orlando e Alaimo che sono stati sempre al nostro fianco e i dipendenti della società”.

Il nuovo contratto di servizio prevede, fra le altre cose, anche il ricorso al partenariato pubblico-privato con l’avvio delle procedure. “Di buon passo – ha proseguito il presidente Scoma – stiamo continuando ad andare avanti in un percorso di rilancio che valorizzi la società, le sue competenze e professionalità. È stato individuato un advisor per accompagnare la società ad individuare la forma più idonea di partenariato pubblico privato, coerentemente con quelle che sono le tendenze a livello nazionale e in modo da formulare al socio Comune proposte che possano produrre ricadute utili per l’amministrazione cittadina e per il servizio locale offerto alla comunità palermitana”.

Si riattivano le assunzioni

Il via libera al budget 2025 e al piano industriale 2025-2027 sblocca quindi le assunzioni che erano state sospese dopo la scadenza del vecchio contratto di servizio, offrendo all’azienda una boccata d’ossigeno: a fine 2024 il personale scenderà sotto le 200 unità.

“L’approvazione del documento consentirà anche l’erogazione ai dipendenti del buono pasto – continua l’azienda -. Oltre al rinnovo e all’ottimizzazione della rete con ampliamenti per soddisfare le richieste di nuove forniture, è previsto un incremento nella sostituzione dei vecchi misuratori con smart meter di ultima generazione, in grado consentire la telelettura assieme alla generazione di dati utili per la domotica e per il risparmio energetico di utenze produttive, pubbliche e residenziali”.