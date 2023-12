Amg, ‘scoppia’ la pace sotto Natale: “Sospendiamo l’agitazione”

La nota dei sindacati annuncia la fine della protesta

PALERMO– Amg, ‘scoppia’ la pace sotto Natale. Dopo le polemiche sul rinnovo del contratto, che avevano portato un clima di tensione, l’agitazione è stata sospesa come si legge in una nota dei sindacati rivolta ai lavoratori.

La nota dei sindacati

“FILCTEM CGIL, FEMCA CISL E UILTEC UIL, nel corso dell’ultimo incontro con l’azienda e con il Direttore Generale del Comune Dott. Ceglia, avevano incassato la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale a istituire un tavolo tecnico per affrontare le principali criticità contenute nello schema del contratto di servizio – scrivono le sigle -. Contestualmente, però, avevano posto una pregiudiziale riguardante l’articolo 36, che prevedeva espressamente il blocco dell’intera contrattazione di secondo livello, qualora il Comune sfori i parametri del rapporto tra spesa del personale e spese generali. Le organizzazioni sindacali, con fermezza, avevano chiesto che l’articolo venisse riformulato e che dal testo venisse omesso qualunque riferimento alla contrattazione di secondo livello”.

L’accordo dopo la protesta

“Nella giornata di ieri – si legge ancora – dopo aver registrato le forti pressioni provenienti dal Comune, volte a garantire lo svolgimento delle attività natalizie, stava per partire una diffida all’azienda affinché venisse rispettata in tutto e per tutto la mobilitazione dei dipendenti, tenendo conto sia del fatto che il blocco dello straordinario rappresentava un grande sacrificio economico per i lavoratori, sia delle prerogative sindacali, che non potevano essere superate da presunti ordini di servizio. Nel frattempo l’azienda ha sollecitato al Direttore Generale del Comune una nota ufficiale relativa al suddetto articolo 36, arrivata poi in serata, contenente le modifiche richieste dalle scriventi organizzazioni sindacali”.

Sospesa l’agitazione

“La nuova formulazione – concludono i sindacati – così come richiesto, non fa alcun riferimento esplicito alla contrattazione di secondo livello. Alla luce di questo importante risultato, frutto della vostra compattezza per la quale vi ringraziamo, riteniamo di poter sospendere – al momento – lo stato di agitazione, in attesa dell’esito del tavolo tecnico, che monitoreremo costantemente e che ci darà un quadro via via più chiaro delle modifiche allo schema di contratto, in particolar modo su una serie di criticità che – come detto – avevamo già segnalato nel corso dell’incontro del 15 dicembre”.

Zacco: contenti per l’accordo

“Condividendo tutte le preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori di AMG sul rinnovo del Contratto di Servizio, colgo l’occasione per ringraziare il direttore generale del comune di Palermo Dott. Eugenio Ceglia e il Sindaco Roberto Lagalla per aver accolto le richieste dei sindacati, mantenendo l’impegno assunto con i lavoratori e facendo chiarezza rispetto all’art. 36 dello schema di contratto di Servizio – scrive in una nota Ottavio Zacco, consigliere comunale di Forza Italia – non è intento dell’amministrazione comunale penalizzare un’ azienda essenziale come AMG ne tantomeno pensare di poter privatizzare un settore che per anni è stato il fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale”.