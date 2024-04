Amministrative a Borgetto, Roberto Davì candidato a sindaco

Rappresenterà una coalizione civica appoggiata da 5 consiglieri comunali uscenti

BORGETTO – Francesco Davì, meglio conosciuto con il nome di Roberto, si candida a sindaco di Borgetto. Cinquantuno anni, sposato e padre di quattro figli, impiegato regionale e da sempre impegnato in attività sindacale, di patronato e CAF, attento alle tematiche sociali e del territorio, rappresenterà una coalizione civica formata da numerosi cittadini, da gruppi politici diversi e da cinque consiglieri comunali uscenti. Una candidatura che arriva sulla spinta di sollecitazioni provenienti da più parti e che si è concretizzata sulla base di obiettivi e valori condivisi dalla coalizione, che ha scelto di chiamarsi “Progetto Comune – Davì Sindaco”.

“Sono onorato della stima ricevuta e della fiducia accordatami – dice il candidato sindaco Roberto Davì -. Siamo già a lavoro per definire il programma elettorale e il calendario degli appuntamenti con la cittadinanza. Abbiamo chiare le linee programmatiche che accompagneranno il nostro operato nei prossimi cinque anni, consapevoli che ci attende una sfida importante per garantire a Borgetto lo sviluppo e il benessere che merita. Sono abituato -conclude il candidato sindaco Davì- a spendermi per il mio paese ed accolgo questa opportunità con grande entusiasmo e volontà di fare e fare bene”.