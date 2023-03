Amministrative, a Ragusa è corsa a quattro

I candidati sono ai nastri di partenza.

RAGUSA – Amministrative: il dado è tratto. A Ragusa sarà sfida a quattro. Domani il centrodestra ibleo lancerà ufficialmente la candidatura a sindaco dell’avvocato Giovanni Cultrera, ex presidente dell’Iacp.

Un nome che piace un po’ a tutti nel centrodestra ragusano: Lega, lista Insieme (vicina ai salviniani di Nino Minardo, da sempre legatissimo al candidato sindaco, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno trovato ieri sera l’intesa sul nome di Cultrera.

I meloniani hanno così ritirato il nome di Pasquale Spadola che in prima battuta avevano proposto per la corsa a sindaco. Alle riunioni della coalizione non ha mai partecipato la Dc del deputato Ignazio Abbate che ufficialmente non prende una posizione. Tuttavia due dei tre consiglieri comunali uscenti che a lui fanno riferimento correranno a sostegno del sindaco uscente.

Il primo cittadino uscente Giuseppe Cassì, indipendente di destra, tenta il bis sostenuto da diverse realtà (saranno presenti nelle liste anche alcuni candidati di area calendiana), dagli uomini di Cateno De Luca

Non ci sarà il simbolo di Azione, ma il segretario regionale Michelangelo Giansiracusa non nasconde l’apprezzamento per il progetto dell’ex primo cittadino. “Ci auguriamo che Cassì possa essere eletto”, dice a Live Sicilia. Per quanto riguarda l’altra metà del cielo, si regista che il fronte progressista a Ragusa opta per camere separate.

Il Movimento Cinquestelle (in coalizione con il Movimento per l’equità territoriale) schiera il consigliere comunale Sergio Firrincieli. Un’altra strada percorrono invece i dem che puntano sull’avvocato Riccardo Schininà (esponente cittadino del movimento Generazione), da sempre molto vicino al deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale.

A sostegno di Schininà ci sono il Partito Democratico, Patto per Ragusa (lista civica legata all’ex assessore di Cassì Ciccio Barone), Territorio, il Psi, Generazione, Demos e Ri-Pensare Ragusa federato con +Europa.