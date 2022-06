Amministrative, Cardillo (FdI): “Siamo in crescita”

Il coordinatore provinciale dei meloniani evidenzia il dato di Paternò, dove la lista ha raccolto il 13,5%

2' DI LETTURA

CATANIA – “Anche in questa tornata di amministrative Fratelli d’Italia ha notevolmente rafforzato il proprio radicamento in provincia di Catania. Sono una ventina i nuovi consiglieri eletti a fronte dei cinque eletti negli stessi Comuni nella precedente tornata elettorale”. Alberto Cardillo, coordinatore provinciale dei meloniani, tira le somme di questa tornata amministrativa.

“A tutti loro il nostro grazie per l’impegno profuso. Saranno sentinelle del buongoverno al servizio dei cittadini. A Paternò la lista di Fratelli d’Italia ha fatto segnare il 13,5% dei consensi, un risultato straordinario frutto di un lavoro certosino portato avanti, dai militanti, dai candidati, dalla classe dirigente locale, dal coordinatore cittadino Angelo Calenduccia e dalla generosità dell’On. Gaetano Galvagno. Quello di FdI a Paternò è il maggior risultato ottenuto tra tutti i partiti che si sono presentati in Sicilia in questo turno di amministrative. Un dato di non poco conto”.

“Continua la crescita – dice – di una rinnovata classe dirigente preparata per servire e non per servirsi delle Istituzioni, senza alcuna corsa all’accaparrarsi estemporanei signori del voto. Per noi ha valore una crescita costante e stabile, fatta di gente per bene che condivide la cultura e le idee difese e portate avanti da Giorgia Meloni e dal partito. Evidente come gli elettori stiano apprezzando ciò”.

Continua Cardillo: “Certo, dispiace la sconfitta di Alfio Virgolini a Paternò, conoscendone valore e qualità riteniamo che la città abbia perso una grande opportunità, ma a differenza di altri noi riteniamo sempre sacro il responso delle urne”.

“Poi c’è una questione centrale che va al di là del positivo dato di partito: non possiamo non rilevare che il messaggio principale lanciatoci dagli elettori del centrodestra è quello di tenere unita la coalizione, altrimenti i risultati saranno quasi sempre simili a quanto avvenuto in importanti Comuni dove si poteva vincere facilmente ed invece sono stati stati lasciati in mano alla sinistra o al civismo fine a se stesso”.

“Un monito importante in vista delle Regionali ormai prossime. Il centrodestra deve ritrovare il collante culturale -prima ancora di quello elettorale- dell’unità per dare alla Sicilia cinque anni di buongoverno e lanciare la volata per la vittoria alle politiche del 2023; come ribadito da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia lavorerà ancora una volta per unire”.