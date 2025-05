Amministrative, Lipera: “La Dc è in crescita costante”

La nota dei cuffariani

CATANIA – “I risultati delle Amministrative dello scorso 25 e 26 Maggio, hanno restituito risultati record per la Democrazia Cristiana. A Palagonia con il 15,33 % dei consensi – fanno sapere dalla segreteria provinciale – viene sancito un record per lo Scudo Crociato: è infatti il più alto mai ottenuto dal partito in provincia di Catania che elegge due consiglieri”.

“Ciò certifica – spiegano – una chiara testimonianza del buon lavoro che la classe dirigente locale sta conducendo fra la gente e i suoi territori. Anche Ramacca, con un assessore e un consigliere, conferma la costante crescita del partito in provincia”.

In proposito il segretario provinciale Dc, Piero Lipera ha ringraziato “di vero cuore tutti i candidati della DC palagonese, i quali, anche con precise e differenti esperienze politiche, con il loro prezioso impegno hanno contribuito a raggiungere questo, per noi, eccelso risultato. In particolare, ed è ovvio, la mia gratitudine è rivolta ad AlessandroGueli, il nostro candidato sindaco, che, accettando di spendersi per lo scudo crociato, ha dato grande testimonianza di passione e generosità. Ringrazio infine gli eletti, a cui spetterà adesso il diritto/dovere di svolgere al meglio il ruolo di opposizione in seno all’assise comunale”.