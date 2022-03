Amministrative, il Pd riprova a convincere Franco Miceli a candidarsi

Il diretto interessato non parlerà fino a quando non incontrerà i vertici del Partito.

Palermo – Il presidente del consiglio nazionale degli architetti Franco Miceli non parla in attesa dell’incontro con i vertici del Pd, che sara’ online, che tenteranno di convincerlo a ripensare sulla sua candidatura a sindaco di Palermo dopo che aveva detto che non c’erano le condizioni politiche. Miceli dunque e’ disponibile al confronto segno che la porta non e’ totalmente chiusa.

L’ultima anima del centrosinistra a chiedergli di tornare sui suoi passi e’ Sinistra civica ecologista, ieri sera riunita in assemblea, che ha approvato un documento con un appello a Miceli perche’ accetti la candidatura a sindaco chiedendo a Pd, M5S e a all’intera coalizione progressista “di mettere da parte inutili tatticismi e svilenti personalismi al fine di definire una candidatura credibile, forte, di grande qualita’ politica e professionale, qual e’ quella di Franco Miceli”.

“Questi ultimi cinque anni di governo – si afferma nel documento – sono la dimostrazione che a Palermo serve una coalizione coesa in grado di essere un argine ai trasformismi e agli accrocchi innaturali”.

“Bisogna avere un programma credibile – si legge ancora nel documento di Sinistra Civica Ecologista – in grado di accelerare la trasformazione della citta’ e farsi carico delle difficolta sociali ed economiche che vivono le cittadine e i cittadini: un progetto che metta al centro il lavoro, la tutela dell’ambiente, la conversione ecologica per un’economia circolare, la mobilita’ sostenibile, la tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici e sociali, l’istruzione, la cultura, il turismo, il decentramento amministrativo”.

Anche il M5s, col consigliere comunale Nino Randazzo, dopo la nota di Miceli aveva detto che “le motivazioni che lo hanno portato alle riflessioni espresse dimostrano che e’ la persona giusta per accompagnare lo schieramento progressista che da mesi si confronta”.

Miceli rinunciando alla possibile candidatura aveva detto : “L’amore per la mia citta’ mi ha portato a valutare la proposta che mi veniva offerta. Ma per fare delle scelte era necessario stabilire alcune condizioni primarie. La condizione prioritaria e’ la massima unita’ dello schieramento progressista in grado di costruire un rapporto forte tra politica e società. Questa condizione non si e’ manifestata, al contrario registro la presenza di troppi conflitti ed il permanere di tante posizioni autoreferenziali. Ne prendo atto. Pertanto, non ritengo esistano le condizioni favorevoli per mettere in campo il potenziale di cui c’e’ bisogno e viceversa noto tanta disattenzione nei confronti del destino della nostra città”.