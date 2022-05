Amministrative, Salvini incontra il candidato sindaco Lagalla

Il leader del carroccio è nel capoluogo siciliano per il processo Open Arms

PALERMO – “Lungo e cordiale incontro”, ieri sera a Palermo, tra Matteo Salvini e il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. Lo riferisce una nota della Lega in cui viene specificato che i due, “tra le altre cose, si sono confrontati sui problemi della città dopo anni di malgoverno di sinistra: pulizia, sicurezza, bilancio, infrastrutture”.

“La lista “Prima l’Italia” – viene ricordato – sarà presente per la prima volta in tutte le Circoscrizioni e in Comune”. Salvini, che oggi partecipa all’udienza per il caso Open Arms, ieri ha incontrato i candidati di “Prima l’Italia”: “Sono felice di confrontarmi con i futuri amministratori di questa splendida città” ha detto Salvini.

“Verità sui conti del Comune di Palermo”

“Con il candidato a sindaco Lagalla abbiamo ragionato sui conti del Comune di Palermo. La situazione è disastrosa, è inutile pensare di fare piani di salvataggio fantasiosi che tirino in mezzo l’aeroporto di Palermo. È necessario una operazione verità”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti prima dell’inizio dell’udienza Open Arms nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo.

“A Palermo e Messina vinceremo al primo turno”

“A Palermo e Messina vinceremo al primo turno”. Così ai giornalisti il leader della Lega , Matteo Salvini, prima dell’inizio dell’udienza Open Arms nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo. “Chi sarà il vicesindaco? Io ho le mie idee ma di sicuro la Lega sarà in giunta – ha aggiunto – La prossima volta andrò a Messina a incontrare il nostro candidato, lì la situazione dei conti è buona”.