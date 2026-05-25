Alcuni comuni sanno già da chi saranno guidati

PALERMO – Seggi aperti fino alle 15 di oggi ma cinque candidati sindaci in Sicilia sono già sicuri di aver vinto.

Questo perché alle 23 nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare.

Dove si è superato il quorum

A Raccuja (Messina) l’unico candidato, con una sola lista presentata, è Ivan Martella. A San Salvatore di Fitalia (Messina) Giuseppe Pizzolante si riconfermerebbe sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato.

A Mirto (Messina) sarebbe stato eletto Maurizio Zingales che è così al terzo mandato.

A Godrano (Palermo) sarebbe stato eletto l’unico candidato Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, sarebbe eletto Giuseppe Cangialosi.

A Serradifalco (Caltanissetta) Leonardo Burgio è l’unico candidato ma secondo i dati delle 23 il quorum non sarebbe stato ancora raggiunto.

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