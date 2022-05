Amministrative: tutte le sfide delle isole Eolie

I nomi in corsa per la fascia di primo cittadino.

MESSINA – Due donne vogliono sedersi sulla poltrona più prestigiosa dei Comuni di due differenti isole delle Eolie. Solo che è una di loro ha il cammino spianato in quanto affronterà una corsa da solista nel Comune di Salina Malfa cioè Clara Rametta (classe ’50), già sindaco, che governa una popolazione di 800 anime. L’altra invece che è Annarita Gugliotta si scontrerà contro tre uomini: Riccardo Gullo e Gaetano Orto ed Emanuele Carnevale. Per il Comune più vasto di Salina, Santa Marina Salina, che comprende dal punto di vista amministrativo anche Lingua, il primo cittadino uscente Domenico Arabia (classe ‘78 e catanzarese d’origine) cerca il bis e dovrà vedersela contro Santino Ofria che si dichiara l’unica alternativa per questa località.

Lipari, non è tutto scontato

La più gettonata dell’arcipelago, Lipari, vede un quartetto di papabili sindaci, che schierano una lista civica a testa con 16 candidati. A prendere il posto dell’uscente Marco Giorgianni potrebbero essere: il vicesindaco del Comune di Leni (Salina), Riccardo Gullo di centrosinistra, che ha ricoperto il ruolo di sindaco per dieci anni a Santa Marina Salina ma ha mosso le fila dell’attuale gestione Montecristo. Ha avuto anche per parecchi anni l’incarico di Direttore del Museo di Lipari.

Il secondo contendente è il vice di Giorgianni – Gaetano Orto. Politicamente vicino a Forza Italia, sull’asse dei due deputati all’Ars Bernardette Grasso e Tommaso Calderone, con il valore aggiunto di una parentela con l’aspirante sindaco di Capri Leone. La squadra è composta dall’ex presidente del consiglio comunale di Lipari, Adolfo Sabatini e l’attuale assessore ai Trasporti Daniele Orifici, più i due consiglieri di opposizione Gesuele Fonti e Eliana Mollica.

La new entry è l’imprenditore ed ingegnere Emanuele Carnevale che si presenta con il motto “Ci metto la faccia” ed è titolare insieme ad altri soci di una catena di alberghi “Aeolian Charme Collection” ed attività di ristorazione. Accanto a lui una trasversalità di personaggi politici come i consiglieri Ugo Bertè, Giuseppe Finocchiaro e Giuseppe Grasso e l’ex assessore Tiziana De Luca che ha lasciato la Giunta, appartenente all’entourage di Giorgianni. Carnevale punta al rilancio del turismo straniero per 365 giorni l’anno e propone un trasporto elicottero che serva la tratta Milazzo – Isole.

Gugliotta, avvocato, Capogruppo di “Vento Eoliano” in Consiglio comunale a Lipari, ha l’appoggio del collega liparoto Francesco Rizzo, che fa parte del Direttivo Nazionale di Fratelli d’Italia. Gugliotta conta sulla sua fedeltà a Fratelli d’Italia e su un rapporto diretto con la coordinatrice nazionale Giorgia Meloni.

Santa Marina Salina vivrà un duello

Arabia che è salito al vertice con la Lista civica “Vivere Salina” e si è fatto le corazza politica sotto l’ala di Massimo Lo Schiavo. Da tre anni, non possiede una minoranza nel civico consesso. Nel corso della sua carriere ha svolto vari incarichi: a partire da 2007 collaboratore del sindaco ad assessore, da vicesindaco al facente funzioni fino al 2017.

Il suo avversario Santino Ofria. 58 anni conta su questi componenti di lista: oltre a lui, Cappadonia Claudia, Capasso Giuseppe, D’Albora Edoardo, Follone Serena, Lo Schiavo Gregorio, Miraglia Valentina, Saltalamacchia Giulio, Tomarchio Laura, Sidoti Giuliana, Falduto Novelia. Assessori designati: Sciacca Agostino e Mazzeo Mariano

Malfa con la sua roccia di donna

Rametta è una roccia di donna e ha sempre raccolto riscontri positivi, anche per la sua storia imprenditoriale nel settore turistico – alberghiero. Si allinea alla corrente dell’ex sindaco Salvatore Longhitano che comprende la quasi totalità degli abitanti.