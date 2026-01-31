“Amo Sant’Agata 2026”: il premio per la vetrina più bella

L'iniziativa mantiene viva una tradizione storica

CATANIA – È stato presentato all’Assessorato della Attività Produttive di Catania, in collaborazione con il Comitato per le Celebrazioni Agatine, l’iniziativa “Amo sant’Agata 2026”. Che premia la vetrina più bella, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

Il premio, organizzato dalle Associazioni di categoria, mantiene viva una tradizione storica per la città di Catania. I commercianti potranno sbizzarrirsi nell’allestire le proprie vetrine dando sfogo alla propria creatività e dedicandole alla Santa Patrona. Fra tutte saranno premiate le tre vetrine più belle, con tematiche differenti: vetrina popolare, vetrina religiosa e vetrina creativa.

L’assessore Giuseppe Musumeci, congratulandosi per il progetto, spiega che “il concorso è una valida iniziativa per dare lustro alla città di Catania, che come ogni anno durante la festa di Sant’Agata, sarà invasa da turisti e pellegrini in visita, con le sue attività artigianali e commerciali addobbate e colorate a festa”.

Il voto potrà essere espresso recandosi nei due local point dedicati: in via Etnea, 65 (Sportello turistico – Provincia regionale di Catania) e in via di San Giuliano, 317 (sede Assessorato Attività Produttive). O anche tramite mail: concorso.vetrinasantagata@gmail.com

La commissione giudicante sarà composta da membri facenti parte del Comune di Catania e membri del Comitato dei festeggiamenti agatini. Si avrà tempo per votare fino al prossimo 8 febbraio.