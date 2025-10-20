Ampliamento del cimitero dei Rotoli di Palermo, il Cga sospende l’istanza

L'avvocato Spallitta: "I residenti chiedono che l'area venga utilizzata per finalità collettive"

PALERMO – Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’istanza di sospensione del progetto di ampliamento del cimitero dei Rotoli, approvato dal sindaco di Palermo quale Commissario per l’emergenza cimiteriale, consistente nella realizzazione, in un’area confiscata alla mafia, di un parcheggio cimiteriale, nella realizzazione di un’isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e di una cella frigorifera per il contenimento delle salme. Il progetto era stato impugnato dal Comitato civico del quartiere Vergine Maria, davanti al presidente della Regione.

“Il Cga ha ritenuto in questa fase, sia pure cautelare, fondati i motivi del ricorso – dice l’avvocato Nadia Spallitta – Da anni i residenti, supportati dalla Cgil e da diversi esponenti dell’opposizione in consiglio comunale e in assemblea regionale, chiedono con forza che l’area in questione venga utilizzata per finalità collettive, per dare ai bambini ed ai più giovani, che al momento giocano pericolosamente per strada, uno spazio sportivo ed un polmone di verde, per consentire servizi pubblici essenziali anche per fare sentire la presenza attiva delle istituzioni”.

Progetto ampliamento cimitero dei Rotoli

“Riteniamo importante questo risultato, seppur ancora parziale, perché siamo convinti che a questa città servano più spazi di inclusione e socialità che parcheggi, con la realizzazione di servizi alla collettività, che dimostrino l’effettivo interesse della Pubblica amministrazione per le numerose parti del territorio storicamente trascurate, garantendo così presidi territoriali di legalità anche attraverso la semplice realizzazione di attrezzature sportive ed impianti pubblici, soprattutto alla luce della escalation di fatti gravi di violenza registrati negli ultimi mesi”, dichiara per il comitato civico la presidente Gisella Taormina.

“Ora, ci aspettiamo che il sindaco e la sua amministrazione, oltre a partecipare alle fiaccolate, siano consequenziali, che intervengano tempestivamente, ritirando un progetto costoso, inutile e di nessun vantaggio (se non per chi lo volesse realizzare) ed anzi dannoso, che la collettività locale non vuole. Ci aspettiamo che il denaro pubblico venga speso più adeguatamente con interventi mirati che riconoscano il diritto di cittadinanza e di parità di trattamento, che diano una speranza, che consentano ai più giovani di sognare. Una semplice struttura pubblica – conclude – dove giocare, allenarsi, sviluppare in modo sano la propria personalità, magari scoprirsi talentuosi, avere altri modelli ed una chance di potere scegliere”.