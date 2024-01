Amts Catania, prolungata la linea 901: arriverà a Mascalucia

Le modifiche di percorso e il cambio di capolinea

CATANIA – Amts Catania: a partire dal primo febbraio la linea 901 di Amts servirà anche una parte del territorio di Mascalucia. Il Comune di Gravina di Catania, infatti, ha accolto la richiesta del sindaco di Mascalucia di poter apportare alcune modifiche al percorso della 901. Lo rende noto la stessa Amts che ha modificato il percorso per un breve tratto.

Amts Catania: le altre modifiche

Le corse della 901 resteranno 12 al giorno in inverno e otto in estate. Altra modifica importante riguarda il capolinea della 901, non più in piazza della Repubblica a Catania, bensì nel parcheggio Due Obelischi, collegato con il capoluogo etneo, a cominciare dalla linea BRT1.

Inoltre, la stessa 901 nel suo percorso, toccherà anche il parcheggio Santa Sofia, potenziando i collegamenti per utenti e studenti universitari.