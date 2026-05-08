 Strisce blu a Catania, il M5s presenta due interrogazioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Strisce blu a Catania, il M5s presenta due interrogazioni in Consiglio

PD M5S CATANIA
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Bonaccorsi e Ciancio chiedono chiarimenti sul piano sosta di Amts
PALAZZO DEGLI ELEFANTI
di
1 min di lettura

CATANIA – Due interrogazioni consiliari sul sistema della sosta a pagamento a Catania sono state presentate dai consiglieri comunali del M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio. Al centro dell’iniziativa, l’espansione delle strisce blu nelle aree centrali e residenziali della città e la riduzione degli stalli gratuiti.

I due esponenti pentastellati riferiscono di avere raccolto numerose segnalazioni da parte di residenti e commercianti sulle difficoltà di parcheggio nei quartieri interessati dall’estensione della sosta a pagamento.

Nel mirino delle interrogazioni ci sono il piano generale della sosta AMTS e il caso di via Dalmazia. Secondo quanto sostenuto dai consiglieri, nella cartografia pubblicata sul sito dell’azienda sarebbero indicati 17 stalli blu, mentre dai sopralluoghi effettuati ne risulterebbero circa 27.

Bonaccorsi e Ciancio chiedono quindi all’amministrazione comunale di chiarire con quali atti siano stati istituiti gli stalli aggiuntivi e se esistano le relative delibere autorizzative.

Nelle interrogazioni viene inoltre richiamato l’articolo 7 del Codice della strada, che prevede la presenza di adeguate aree di sosta gratuita nelle vicinanze dei parcheggi a pagamento, oltre alla sentenza della Cassazione civile n. 15678 del 2020 sul tema.

Secondo i consiglieri del M5s, in diverse zone della città, da via Dalmazia a corso delle Province fino a via Genova, le strisce bianche sarebbero ormai quasi assenti. Chieste anche verifiche sulla conformità tecnica delle strade dove gli stalli blu sono presenti su entrambi i lati della carreggiata.

Leggi qui tutte le notizie di Catania

Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI