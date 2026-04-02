Amts, monsignor Renda celebra la Santa Messa Pasquale

La cerimonia nella storica sede di via Plebiscito

CATANIA – Una cerimonia semplice ma fortemente sentita, per celebrare lo spirito della Santa Pasqua. Si è svolta stamani, nella storica sede dell’AMTS di via Plebiscito, la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna. Presenti il presidente del Consiglio di Catania, Sebastiano Anastasi, il presidente AMTS Salvatore Vittorio, il vice presidente Giuseppe Cannavò, il consigliere d’amministrazione Marcella Barraja, i dirigenti Rosario Laudani, Salvatore Caprì e Antonio Condorelli, insieme a una nutrita ed emozionata rappresentanza di dipendenti.

Un messaggio forte e pacato quello lanciato da monsignor Renna, che traccia a grandi linee la situazione attuale a livello mondiale, parlando di linguaggio del dialogo e del rispetto. “Il messaggio pasquale quest’anno deve fare risuonare fortemente il messaggio stesso di Cristo “la pace sia con voi” – sottolinea l’Arcivescovo di Catania – ne abbiamo bisogno a livello internazionale e soprattutto nei nostri cuori e nelle nostre famiglie, per costruire le piccole relazioni di ogni giorno con uno stile fatto di dialogo, perdono e riconciliazione. Che davvero la Pasqua sia il riappropriarci della pace di Cristo”.

Una partecipazione sentita, come testimonia il presidente Amts, Salvatore Vittorio. “La visita di monsignor Renna e la messa sono stati momenti di grande emozione per tutta la comunità di Amts che ha apprezzato l’apertura da parte del vescovo e la disponibilità nei nostri confronti. E’ stato un momento di aggregazione di tutti i lavoratori, per trovare quella serenità e pace che purtroppo non regna in altre parti del mondo”.

Commozione condivisa anche dal vice presidente Amts, Giuseppe Cannavò. “Un momento di grande aggregazione e riflessione della nostra comunità, grazie a Sua Eccellenza che ha accettato il nostro invito. Ci siamo sentiti partecipi della Santa Pasqua”.