Anas, 95 milioni di veicoli in viaggio per il maxi ponte

Le destinazioni preferite si confermano il Centro, il Sud e le Isole

ROMA – Sono circa 95 milioni i veicoli previsti in viaggio sulla rete Anas per il maxi ponte di Primavera, dalla Festa della Liberazione al 3 maggio.

Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico, si stima una crescita del 6% per oggi, del 6% anche per venerdì e un calo dell’11% sabato 25 aprile. Molti, a quella data, saranno infatti già arrivati a destinazione. Lo afferma l’Azienda nazionale autonoma delle strade statali (Anas) in una nota.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato che durante il ponte “aumenterà la sorveglianza e verrà garantita la presenza ininterrotta del personale con 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e la sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24″.

Le destinazioni preferite

Le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del Centro, del Sud e delle Isole, specialmente le località di mare.

La prossima settimana, a partire dal 30 aprile, inizieranno poi i rientri con il traffico in aumento del 6% rispetto alla media: lo zenith sarà toccato in Sicilia e Sardegna (+13%), a seguire il Centro e il Sud con un +10%. L’ultimo flusso di rientro è previsto nel weekend del 2 e 3 maggio con un aumento del traffico dell’8% nella giornata di domenica.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa — dalle 9 alle 22 — sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio.

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