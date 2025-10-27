Anas, limitazioni sulla strada statale tra Acireale e Giarre

CATANIA – Dal 3 al 28 novembre, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal km 71,800 al km 71,900 (Territorio di Giarre) e dal km 80,100 al km 80,200 (Territorio di Acireale) della strada statale 114 “Orientale Sicula” verranno effettuate due parzializzazioni della carreggiata mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato tramite l’ausilio di impianto semaforico.
Lo rende noto Anas, sottolineando in una nota che le limitazioni si rendono necessarie al fine di eseguire, in sicurezza, alcuni interventi volti al ripristino della funzionalità delle opere idrauliche.