Anas, previste 2300 assunzioni: annunciati nuovi investimenti

Il piano industriale prevede un incremento entro il 2026

1' DI LETTURA

ROMA – L’Anas assume. Il piano industriale dell’azienda prevede un incremento entro il 2026 di circa 2.300 risorse. Da inizio 2022 ad oggi sono state inserite, tra contratti a tempo indeterminato e determinato, 1.800 persone.

“Assunzioni in ruoli chiave”

Aldo Isi, amministratore delegato di Anas, durante il convegno nazionale Ance Giovani ha sottolineato che “una percentuale significativa degli inserimenti ha riguardato ruoli chiave quali direttori lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere. Tali ingressi hanno interessato tutto il territorio nazionale (20% nord; 43% centro; 37% sud) e l’età media dei neoassunti è pari a circa 39 anni”.

In forte aumento gare e progetti

Anas annuncia anche nuovi investimenti. Sono in forte aumento le gare e i progetti, come annunciato da Isi: “Al 31 ottobre 2023 abbiamo avviato 98 gare suddivise in 673 lotti per un totale di 5,9 miliardi di euro, rispetto ai 4,6 del 2022 e 2,6 del 2021. Inoltre, le gare aggiudicate al 31 ottobre 2023 sono 101 in 547 lotti per un totale di 4,4 miliardi di euro, rispetto ai 4,6 miliardi del 2022 e 6,8 del 2021. In merito alla progettazione di nuove opere si è passati da 2,1 miliardi di euro del 2021 a 8,4 miliardi di euro del 2023, con una crescita del 297,9%”.