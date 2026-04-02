 Incidente ad Ancona, morto il bambino coinvolto
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Ancona, incidente in galleria: muore un bambino di tre anni

Bambina morta Crispiano
Lo scontro il 18 marzo. Il decesso in ospedale
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

ANCONA- Non ce l’ha fatta il bambino di tre anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale del 18 marzo, dentro la galleria del Montagnolo, sulla Statale 16, ad Ancona. Così racconta l’agenzia Ansa.

Condizioni critiche

Il piccolo, di Serra San Quirico, è morto ieri al Salesi di Ancona, dov’era ricoverato in Rianimazione dopo un trauma cranico severo. Il bollettino medico parlava fin dall’inizio di condizioni critiche.

L’incidente

Era in auto con il padre, 40 anni di Fabriano, e la sorellina di 8 anni, quando la vettura è finita contro un tir nel tunnel. Rimasero coinvolti altri due veicoli.

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