Ancora caos in via Di Sangiuliano, Tudisco: “Qui lo Stato ha perso” VIDEO

Anche ieri sera, esplosione di fuochi d'artificio non autorizzati. Ma non c'è solo questo.

CATANIA. Il video lo ha postato sulla propria bacheca social, Roberto Tudisco, Presidente Provinciale Catania di “Mio Italia”. La questione rimane quella legata alla “malamovida” di via Di Sangiuliano: anche ieri sera, fuochi d’artificio esplosi in strada senza alcuna autorizzazione, e la polemica sulle misure restrittive imposte all’indomani del tavolo istituito in prefettura.



Ma ecco cosa scrive il rappresentante dell’associazione dei commercianti:

“A CATANIA lo Stato ha perso anche stanotte a mezzanotte di giovedì, chi comanda veramente ha esercitato il potere lanciando un guanto di sfida al comitato per l’ordine e la sicurezza (ma di chi è di cosa?) la città di CATANIA si è arresa, siamo diventati un lunapark, fra poco spareranno anche con i mitra in aria, e mentre i fuochi d’artificio ogni sera tuonano in piazza Europa, a Picanello, al Fortino, in via Di Sangiuliano, in via Santa Maddalena, alle spalle del viale Giuseppe Laino ecc ecc, e i reati predatori aumentano a dismisura, e mentre orde di giovani il fine settimana con gli scooter senza casco e rigorosamente con capelli a doppio taglio scendono in città dai quartieri satelliti per fare risse e così divertirsi tra un un pugno è una pedata ai malcapitati di turno, il comitato per l’ordine e la sicurezza invece di fare presidi fissi nei punti chiave della città e acchiapparli tutti in flagranza di reato, cosa fà ???? Chiude la via Sangiuliano al traffico il sabato sera, così mandiamo i ragazzacci che non possono fare la doppia o tripla fila in via Sangiuliano a fare scorribande in piazza Europa, così le attività oneste e la gente o i clienti perbene che vorrebbero venire nei ristoranti o nelle pizzerie non possono venire dopo le nove ma di fatto allontanati perché non possono attraversare la suddetta via , e così abbiamo risolto tutti i problemi della delinquenza a CATANIA, infatti i fuochi d’artificio e le doppie file sono state debellate tutti i giorni della settimana in tutto il perimetro della città!“.