Ancora duello nel centrodestra, La Russa: “Miccichè il solo irritato dal sondaggio”

Il senatore Fdi risponde al presidente dell'Ars

PALERMO – Ancora un duello nel centrodestra in chiave Regionali. Dopo il commento di Miccichè alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci riguardanti un sondaggio che lo dava per favorito nella corsa elettorale (“Se ne faccia una ragione, non lo vogliamo”), oggi è il senatore Fdi Ignazio La Russa a riscaldare l’ambiente.

“Dopo che il sondaggio della Ghisleri (la più vicina a Silvio Berlusconi e quindi al di sopra di ogni sospetto) dà al presidente della Regione, Nello Musumeci, dieci punti di vantaggio sulla Chinnici, candidata di centrosinistra (mentre dà perdenti Micciché e altri) lo stesso Gianfranco Miccichè commenta il sondaggio ribadendo, con insulti vari e irripetibili, ‘Nello non lo vogliamo’ – dice La Russa -. Non stupisce la sua irritata (o disperata?) reazione, semmai di nuovo c’è che Gianfranco usi il plurale maiestatis per esprimere una opinione tutta e solo sua”.