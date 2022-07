Sicilia, secondo un sondaggio soltanto Musumeci può battere Chinnici

E’ il dato che emerge dalla rilevazione di Euromedia Research.

2' DI LETTURA

CATANIA – Nello Musumeci sarebbe l’unico candidato del centrodestra in grado di battere Caterina Chinnici. E’ il dato che emerge dalla rilevazione di Euromedia Research, condotta tra il 6 e l’8 luglio su un campione di 1.000 siciliani intervistati telefonicamente e via web. Il sondaggio è stato commissionato dall’associazione Diventerà Bellissima legata all’omonimo movimento politico che fa capo proprio al presidente della Regione.

Il sondaggio

“Se dovesse scegliere il Presidente della regione Sicilia, tra i seguenti personaggi Lei a chi darebbe il suo voto?” è la domanda sottoposta al campione di riferimento, determinato attraverso una stratificazione proporzionale multipla, basata sui caratteri di sesso, età, tipo di comune e provincia. Quattro le possibili combinazioni relative ai candidati in corsa in quota centrodestra: Nello Musumeci, Stefania Prestigiacomo, Gianfranco Miccichè (assente invece Renato Schifani che pure faceva parte della terna azzurra proposta dal presidente dell’Ars) e Raffaele Stancanelli. Per intenderci, i nomi più quotati nel cantiere del centrodestra che si prepara al vertice nazionale rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore (la crisi di governo). Sempre uguali i competitor: Caterina Chinnici per il centrosinistra (attualmente candidata alle primarie di coalizione contro Claudio Fava e Barbara Floridia), Cateno De Luca e Fabrizio Ferrandelli.

Gli scenari e il dato sugli indecisi

Solo nello scenario in cui il candidato fosse Musumeci il centrodestra vincerebbe la sfida elettorale: il bis sarebbe certificato col il 46,8% e Chinnici si fermerebbe a quota 37,6%. Terzo gradino del podio per l’ex sindaco di Messina con il 12%, quarto posto per Ferrandelli con il 3,5%. Chinnici vincerebbe invece con il 40% contro Gianfranco Micciché (38,4% ), con il 41,1% contro Stefania Prestigiacomo (38,3% ) e Raffaele Stancanelli (41,4% a 32%). Senza Musumeci, Cateno De Luca, in corsa con Sicilia Vera, otterrebbe tra il 4 e l’8% in più dei voti, a seconda dei differenti scenari (fino a toccare quota 20% in caso di sfida con l’ex sindaco di Catania). Uno il dato da attenzionare: quello relativo a indecisi e astenuti che varia dal 39,3% con Musumeci candidato al 51,2% con Stancanelli in campo). Dato che con Miccichè e Prestigiacomo in corsa si attesta al 46,7% (nel primo caso) e al 47,6% (nel secondo).