Ancora record e polemiche a Sanremo, oggi la finale

Ieri raggiunto il 66 per cento di share

Serata finale e polemiche al festival di Sanremo che, nei dati della serata delle cover, batte un nuovo record con 11 milioni 121mila telespettatori e il 66.5% di share, il più alto per la quarta serata dall’introduzione dell’Auditel nel 1987.

Stanotte dopo l’una Amadeus leggerà il messaggio del presidente ucraino Zelensky al centro dello scontro politico in questi giorni.

Fa ancora discutere intanto l’esibizione di Fedez che giovedì notte ha stracciato in diretta la foto del sottosegretario Bignami in divisa nazista al suo addio al celibato. Fdi attacca il cantante e i vertici Rai che, secondo La Verità, avrebbero saputo in anticipo: ‘Killeraggio politico, uno scandalo, una pagliacciata. Fuortes e Soldi si dimettano’, i commenti dal partito della premier Meloni. ‘Non posso controllare gli artisti in diretta’, la replica del direttore di Rai1 Coletta.

‘Oggi, con il 66%, non parlo di politica’, ha detto Amadeus.