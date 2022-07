Perché il piccolo Andrea è morto: eseguita l’autopsia

Esame sulla salma del bimbo di 6 anni deceduto in vacanza a Sharm el Sheikh

PALERMO – È stata eseguita l’autopsia sul piccolo Andrea Mirabile, morto a Sharm el Sheikh in un resort durante una vacanza. Aveva 6 anni. All’esame, svolto al Policlinico di Palermo dai periti nominati dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Bruno Brucoli, ha partecipato anche un consulente della famiglia.

Lo “Studio Legale Associato Giambrone & Partners” si è affidato al professore Paolo Procaccianti, a lungo primario della Medicina legale dell’ospedale universitario.

I periti hanno chiesto novanta giorni di tempo per consegnare le conclusioni. Il collegio peritale era composto da un medico legale, un anatomo patologo e un pediatra. Ci vorrà tempo per capire cosa sia accaduto.

Si ipotizza una intossicazione alimentare, ma è impossibile escludere anche altre e più gravi ipotesi. Il piccolo potrebbe avere ingerito una qualche sostanza velenosa. Se fosse davvero andata così si dovrebbe capire come sia finita nel cibo consumato al ristorante.

I pm hanno dato il nullaosta per il rilascio della salma di Andrea. La data del funerale non è ancora stata resa nota. “La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio dolore”, dicono i legali.

Le condizioni di salute del padre, Antonio Mirabile, migliorano, ma è ancora ricoverato. La moglie Rosalia Manosperti è stata già dimessa. Per avere certezze sulle cause del decesso bisognerà attendere l’esito degli accertamenti istologici e tossicologici e poi compararlo con gli esami clinici eseguiti sui genitori. Un primo esame autoptico era stato eseguito in Egitto.