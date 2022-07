Bimbo morto a Sharm: atterrato a Palermo aereo con genitori FOTO

La salma del piccolo arriverà domani con un altro volo. Il nonno: "Ho sentito mio figlio, non riusciva a respirare"

E’ atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo l’aereo che ha portato da Sharm i genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza. A provocare il decesso, forse, una intossicazione da cibo presa nel resort in cui si trovavano. Sulla tragica vicenda sono tuttora in corso indagini e accertamenti. Anche Antonio Mirabile è stato male e per questo si è reso necessario il suo trasferimento con un volo privato con a bordo una equipe medica.

Trasferiti al Policlinico

L’aereo un Leaerjet 45 è giunto in pista poco prima delle 14. Sul posto un’ambulanza che ha trasportato Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti al Policlinico.

Marito e moglie si trovano al pronto soccorso e subito dopo saranno trasferiti in reparto. Nel pomeriggio riceveranno la visita del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. La salma del piccolo arriverà domani con un volo Sharm Fiumicino, Fiumicino Palermo.

Il nonno di Andrea: “Ho sentito mio figlio, non riusciva a respirare”

“Ho visto mio figlio poco fa, ma non so come stia. Ieri mi aveva detto telefonicamente che era migliorato. Non so quale sia la sua patologia, non me l’ha detto: so solo che non poteva respirare. Lui è rimasto intossicato gravemente, la moglie un po’ meno. Non so cosa abbiano mangiato né tantomeno se altri ospiti del resort in cui erano in vacanza si siano sentiti male”. Lo ha detto Salvatore Mirabile nonno del piccolo Andrea morto a sei anni a Sharm.