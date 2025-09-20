Un'ambulanza lo ha portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare

ANDRIA – Stava effettuando una consegna in bicicletta, quando la sua bici è finita contro un’auto. Nicola Casucci, rider di appena 18 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera nel centro di Andria. L’impatto, all’angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, è avvenuto attorno alle 23.30.

Il giovane rider, andriese, si trovava in sella alla sua bici quando si è scontrato con una vettura guidata da una donna di 28 anni. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

I test sulla conducente dell’auto

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Nicola è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

La conducente dell’auto, sottoposta ai test su alcol e droga, è risultata negativa. Intanto sia la bicicletta del ragazzo che l’auto coinvolta sono stati posti sotto sequestro.

