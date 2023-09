Anello annuncia: “Io in Giunta al posto di Sabrina Figuccia”

Il capogruppo della Lega: "L'indicazione arriva dal partito"

PALERMO – “In merito ai movimenti dei partiti di maggioranza negli ultimi giorni in consiglio comunale, in attesa degli eventuali cambiamenti in Giunta, la Lega in piena sintonia con l’operato del sindaco Lagalla ha già dato indicazioni al primo cittadino di procedere al mio ingresso nella squadra di governo al posto della consigliera Sabrina Figuccia, attuale assessore allo Sport e al Turismo, per concretizzare un avvicendamento concordato da tempo con i vertici del partito”. Lo dice Alessandro Anello, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

In ballo l’assessorato allo Sport

Figuccia al momento guida l’assessorato allo Sport del Comune ed è stata nominata in Giunta contestualmente con l’avvio dell’esperienza amministrativa di Lagalla.