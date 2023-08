Duro e De Luca, è qui lo show: multe, denunce e post ‘bollenti’

La sfida tra il comico e il sindaco di Taormina. Che si arricchisce di nuove puntate.

Finirà mai questa disfida tra Scateno e Duro, ovvero tra il sindaco di Taormina, Cateno De Luca e il comico Angelo Duro, colto – è proprio il caso di dirlo – in fallo, mentre imbrattava i manifesti del suo show, con inequivocabili disegnini, auto-reclamizzati?

Da qui, come è noto, sgorgò la reprimenda deluchesca. La vicenda si arricchisce continuamente di nuove puntate, come una serie tv, appassionante per gli amanti delle tinte forti. L’ultimissima è la comparsa, al botteghino, di manifesti di Duro a testa in giù. Cosa succederà appresso?

La penultima – non ci si rilassa un attimo – riguardava un post di De Luca che è possibile soltanto parafrasare, o riportare brevemente, data la sovrabbondanza di concetti dialetticamente un po’ spinti.

“Poco fa – scrive il sindaco -. Si era presentato il furgone del merchandising di Angelo Duro nonostante Avevamo diramato l’avviso della revoca dell’occupazione del suolo pubblico ed è stato respinto e mandato via … Ovviamente invito il signor Angelo Duro nel suo show che terrà al Teatro Antico di Taormina di evitare di nominarmi considerato che ieri non si è presentato al Palazzo Municipale per un pubblico contraddittorio. Non escludo che possa far un blitz per verificare che tutto si svolga nel rispetto della decenza …”.

Negli episodi precedenti si era assistito all’intervento dei vigili, punteggiato da innumerevoli intermezzi social. Gli agenti della polizia locale avevano elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico, “per avere realizzato disegni contrari alla pubblica decenza”. Altre, sicuramente, ne racconteremo. Lo show, nello show, intanto, è qui ed è tutto gratis. A qualcuno, magari, piacerà.