Taormina, Angelo Duro imbratta i manifesti del suo show: multato

Il gesto del provocatorio comico ha fatto scatenare le proteste del sindaco De Luca

TAORMINA (ME) – Gli agenti della polizia locale, a Taormina, in provincia di Messina, hanno elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico Angelo Duro, per avere realizzato disegni contrari alla pubblica decenza sui manifesti che annunciavano il suo spettacolo oggi al Teatro Antico.

Il gesto provocatorio del comico ha scatenato l’ira del sindaco, Cateno De Luca, che ha fatto occultare i manifesti imbrattati e chiesto l’intervento degli agenti.

Duro, con un video su Instagram, si era fatto immortalare mentre con le bombolette spray disegnava sui manifesti inequivocabili simboli fallici. L’artista aveva espresso a un noto pasticcere taorminese il desiderio di fare colazione nel suo locale dove spesso altri artisti sono andati a gustare le granite accettando anche di sottoporsi agli immancabili selfie.

Duro però, con un imprevedibile cambio di programma, si è fatto accompagnare in auto a imbrattare i manifesti che annunciavano il suo spettacolo. Poi ha postato il video su Instagram dove si vede che il pasticcere non ha gradito il gesto del comico.

Subito dopo la pubblicazione su Instagram, il sindaco De Luca ha risposto con un proprio video nel quale stigmatizzava il gesto di Angelo Duro e preannunciava sanzioni nei suoi confronti: sanzioni che sono arrivate dopo nemmeno 24 ore.