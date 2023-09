Angelo Duro: il suo odio-amore per Palermo che divide i social VIDEO

La provocazione e le reazioni. Ha ragione o no?

PALERMO- In fondo, aveva già detto tutto Catullo, quando lo abbiamo studiato a scuola: “Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior”. Ovvero, compulsando il web, in labilità di di traduzione mnemonica: “Ti odio e ti amo. Ti domanderai come sia possibile. Non lo so, ma lo sento e ne soffro”.

Sulla medesima scia, un po’ più in basso, si colloca Angelo Duro che ‘ama Palermo da quando non ci vive’. E lo dice in un video social che ha fatto il botto di contatti, come suole, sollevando il consueto dibattito, perché Palermo è Palermo. Palermo è brutta o è bella? Anzi: è più brutta o è più bella? Possiamo essere fieri di viverci, dobbiamo condividere un sentimento di scoramento, arricchito da capocciate al muro con rincorse di trenta metri?

Tolta la confezione dell’effimero che è la cipria della schermaglia social, si può ragionare sul contenuto. I giudici del tribunale virtuale sono divisi tra chi concorda e chi rampogna. Tra chi apprezza le critiche e chi accusa di diserzione. La casistica è lunga. Il tramonto a Mondello riscatta il tanfo che proviene dal marciapiede? Antica questione sull’odio che chiama l’amore e viceversa, beninteso. Ma voi (noi), palermitani di scoglio o di mare aperto, come la pensate?