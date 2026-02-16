Tir schiaccia auto su guardrail, il noto neomelodico vivo per miracolo

Angelo Famao coinvolto in un terribile incidente stradale in Calabria

Lo scorso fine settimana, il cantante neomelodico gelese Angelo Famao è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. E’ accaduto a Vibo Valentia, lungo il tratto autostradale della A2 compreso tra gli svincoli di Vazzano e Gerocarne.

Il 29enne viaggiava a bordo di una Citroen C3 insieme ad altre tre persone. La loro auto è stata urtata da un autotreno. In seguito all’impatto, la vettura è finita contro il guardrail, rimanendo incastrata e riportando ingenti danni alla carrozzeria.

Angelo Famao dopo l’incidente: “Dio mi ha parlato”

Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria sarebbe stata compressa contro la barriera di protezione a causa della potenza dell’urto. Nonostante la violenza dello scontro e la deformazione del veicolo, gli occupanti hanno riportato soltanto contusioni lievi e un forte stato di choc.

Immediato l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

Dopo l’incidente, Angelo Famao ha affidato ai social una riflessione su quanto accaduto. “In quel momento Dio mi ha parlato – ha scritto – l’ho sentito, mi ha sfiorato e ha deciso di tenerci tutti in vita”.

(Foto Instagram)

Angelo Famao replica alle insinuazioni sull’incidente

Il neomelodico gelese è poi tornato sui social per ringraziare i fan per la vicinanza: “Buongiorno a tutti, vi ringrazio uno ad uno per i numerosi messaggi e chiamate. Ci tengo a precisare che stiamo tutti bene e non ci siamo fatti nulla. Grazie immensamente”.

Qualcuno, si scopre, ha avanzato dei dubbi sull’incidente in cui è stato coinvolto Angelo Famao. “Per tutti coloro che invece non fanno altro che infangare la mia persona insinuando che sia tutto un fake generato dall’IA per ottenere un po’ di visibilità, sappiate che non ho bisogno di questo genere di pubblicità”, ha precisato.

“Semplicemente quattro persone stavano per perdere la vita e solo noi sappiamo ciò che abbiamo vissuto in quel momento. Pertanto, vi chiedo un po’ di rispetto. Un abbraccio”, ha aggiunto. Quindi il cantante ha condiviso alcune immagini dell’auto andata distrutta: “Non volevo condividerle ma visto che alcuni parlano inutilmente, questa è la realtà dei fatti”.

L’exploit su TikTok e “L’Isola dei Famosi”

Nato a Gela il 23 aprile 1996, Angelo Famao proviene da una famiglia umile e, sin da bambino, ha coltivato la passione per la musica. È famoso per il brano “Tu si’ a fine do’ munno” diventato virale grazie a TikTok. Nel 2025 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”.