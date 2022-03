Animali, detiene 10 tartarughe: denunciato 29enne

Erano in una gabbia. Una era morta.

SAN PIETRO CLARENZA – Un giovane di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri a San Pietro Clarenza (Catania) perché trovato in possesso di 10 tartarughe di terra (Testudo Hermanni) di varie dimensioni, una delle quali morta. Deve rispondere di detenzione di esemplari di specie protette e in via di estinzione senza la prescritta documentazione. A trovare le tartarughe, tenute in una gabbia custodita in un deposito di un’abitazione di alcuni familiari che ospitavano il 29enne, sono stati i carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania e del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Il giovane ha dapprima detto di essere proprietario dei rettili e di avere la documentazione che provava la loro regolare detenzione ma, invitato a presentarsi in caserma per esibirla, ha confessato di non essere in realtà in possesso di alcun documento. Le testuggini sono state affidate alle cure dell’Ente nazionale per la protezione degli animali di Catania.