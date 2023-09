Anna Elisa non ce l’ha fatta, morta la donna data alle fiamme dal compagno

Era ricoverata all'ospedale Civico di Palermo

PALERMO – È morta Anna Elisa Fontana, 48 anni, la donna di Pantelleria data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, di 52 anni, nella notte tra venerdì e sabato. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

Anche il marito è in ospedale

Anche l’uomo è ricoverato per ustioni, piantonato dai carabinieri: rischia di perdere la vista. Le condizioni della donna erano considerate “disperate” dai medici. “Un gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave”, ha detto il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona. “Sono davvero sconvolto – ha aggiunto – la vicenda ancora è tutta da ricostruire. In paese non si era mai registrato un fatto così grave. Speriamo che la donna si possa salvare”.