Via d’Amelio, il programma del movimento Agende Rosse

Gli eventi si terranno dal 17 al 19 luglio tra dibattiti e spettacoli

PALERMO – Il Movimento Agende Rosse ha reso noto il programma, in fase aggiornamento, delle giornate di commemorazione del 34esimo anniversario della strage di via d’Amelio, il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di Polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli.

Le iniziative per ricordare chi è morto nella strage di via D’Amelio

Sarà una tre giorni di iniziative: si inizia venerdì 17 alle 16 con “l’undicesimo compleanno della Casa di Paolo”, in via della Vetriera, a cui seguirà una partita di calcetto alla Kalsa. In programma anche la presentazione del libro “La Casa di Paolo. I picciriddi della Kalsa e l’amore che cambia i destini” di Roberta Gatani.

Tra gli appuntamenti di sabato 18 luglio, la proiezione del docufilm “Solo Cinquantasette giorni”, realizzato da Gianni Molica, alle 16 la presentazione del libro “Fuori la mafia dallo stato.

Un’agenda rossa nel cuore” curato da Salvatore Borsellino e Cristina Pacella e alle 18.30 ai cantieri culturali della Zisa la presentazione del libro “Stato-mafia – La guerra dei trent’anni”, assieme agli autori Stefano Baudino e Heiner Koenig, con la partecipazione del senatore Roberto Scarpinato e del procuratore di Reggio Emilia Gaetano Paci.

Domenica 19 luglio le commemorazioni si concentreranno in via d’Amelio: dove, tra le altre cose, sono previsti interventi dei familiari delle vittime, associazioni e realtà giovanili di Palermo. E poi ancora spettacoli teatrali e la conferenza “La verità oltre l’oblio di Stato”, a cui parteciperanno magistrati, avvocati, giornalisti e intellettuali. Alle 16.58 il minuto di silenzio, con la lettura della poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti.