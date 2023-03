Ansia per Papa Francesco in ospedale, le sue condizioni

Gli aggiornamenti sulla salute del Pontefice dopo il ricovero.

2' DI LETTURA

(rp) Papa Francesco è ricoverato in ospedale, al Policlinico Gemelli. Di ora in ora cresce un sentimento di apprensione, per il rimbalzarsi di tante voci. Ecco i principali aggiornamenti di una vicenda che tiene tanti con il fiato sospeso.

“Controlli programmati”

La prima comunicazione era stata tranquillizzante. “Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”, questo quanto comunicato ufficialmente, come abbiamo raccontato. Il Pontefice – si ricordava – a luglio di due anni fa, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, sempre al Policlinico Gemelli. Da tempo inoltre soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all’utilizzo della sedia a rotelle e che ha ridotto la sua stessa capacità di presenziare alle Messe.

Gli aggiornamenti

‘Papa Francesco – si legge su ansa.it – potrebbe trascorrere nell’ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più vicino al Pontefice – compreso il dispositivo della sicurezza – è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Oltre a un’intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per domani e dopodomani’.

Secondo agenzia LaPresse – citata da Repubblica – il Papa avrebbe avuto un malore, ma al momento le sue condizioni non sembrano preoccupare. L’agenzia Adnkronos – ancora ripresa da Rep – scrive che Francesco è stato portato al Gemelli in ambulanza a seguito di un “affaticamento respiratorio”. Il ‘Corriere della sera titola: ‘Francesco in ospedale: “Problemi al cuore”.

Ecco il lancio a cui si fa riferimento: “A quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie Papa Francesco è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza a seguito di un ‘affaticamento respiratorio’. In questi momenti sono in corso controlli sanitari sul Pontefice, in particolare sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi”.