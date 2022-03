Anthea Mangione e Angelo Mangione Campioni italiani cinture nere

Ottimo risultato per i fratelli Mangione. Gli atleti hanno confermato un ottimo livello grazie alla costante preparazione

ENNA – Gli ultimi due anni sono stati senza dubbio due anni che ci hanno messo tutti a dura prova. La pandemia da Covid-19 ci ha stravolti tutti e ci siamo ritrovati ad affrontare un modo di vivere e di allenarsi diverso, spesso caratterizzato da privazioni o periodi di stop prolungato a causa di isolamento.

Però quest’anno c’e stata un’importante ripartenza con un “doppio appuntamento” che ha coinvolto gli atleti appartenenti alla fascia “Cadetti”: oltre all’edizione del 2022 è stata recuperata l’edizione del 2021 posticipata a causa della pandemia.

LA GARA

Si sono svolti a Genova questo fine settimana, all’RDS Stadium, i campionati italiani cadetti cinture nere di taekwondo, organizzati dalla Fita. (Federazione Italiana taekwondo), che ha visto competere circa 400 partecipanti tra i più promettenti atleti nazionali cinture nere.

Il Team Mangione ha partecipato all’evento coinvolgendo le cinture nere 12-15 anni.

– Anthea Mangione anno 2008 cintura nera -55kg, partecipa sia il 26 febbraio: per l’edizione 2022, (nati nel 2008-2009-2010) sia il 27 febbraio per l’edizione recupero 2021(nati nel 2007-2008-2009) e conquista il doppio titolo di campionessa Italiana per gli anni 2021 e 2022

– Angelo Mangione anno 2007 cintura nera +65 kg partecipa al campionato italiano di recupero del 2021 e conquista il titolo di campione Italiano 2021

Ottimo risultato quindi per i fratelli Mangione. Gli atleti hanno confermato un ottimo livello tecnico grazie alla costante preparazione dei ragazzi, portata avanti con moltissimo impegno e sacrificio. La conferma e soddisfazione dell’ottimo lavoro effettuato sono 3 medaglie d’oro, nonché il piazzamento nazionale al terzo posto della società Team Mangione; risultati pertanto molto incoraggianti in previsione della formazione della rappresentativa regionale di combattimento, nonché delle prossime convocazioni azzurre.

I complimenti vanno allo staff tecnico del Team Mangione, ai compagni di squadra per l’ottimo sparring, al Presidente Angelo Cito, al Comitato regionale Fita Sicilia, alla federazione italiana per l’ottima organizzazione dell’evento.

I RISULTATI

· Mangione Anthea – 1° classificata 2022 Campionessa italiana

· Mangione Anthea – 1° classificata 2021 “posticipata a causa della pandemia e recuperata Domenica 27 Febbraio 2022”

· Mangione Angelo – 1° classificato 2021 “posticipata a causa della pandemia e recuperata Domenica 27 Febbraio 2022”