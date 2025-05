Antonino Arculeo trovato morto nel Trapanese, disposta l’autopsia

Si è allontanato da casa la scorsa domenica e poi ritrovato morto qualche giorno dopo

PALERMO – La procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Antonino Arculeo, il 72enne di Partinico scomparso nei giorni scorsi e ritrovato venerdì sera senza vita nelle campagne tra Castellammare del Golfo e Calatafimi, nel Trapanese.

Al momento, non è stato possibile stabilire cosa abbia provocato le ferite riscontrate sul corpo. Tra le ipotesi non si esclude l’incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana in viale Europa, ad Alcamo, dove è stata ritrovata la Lancia Musa di proprietà della vittima, incidentata e abbandonata.

Domenica scorsa l’uomo si è allontanato da casa e tre giorni dopo i familiari ne avevano denunciato l’allontanamento. Da quel momento sono partite le ricerche, coordinate dal commissariato di Partinico. Il corpo è stato trovato in una zona isolata, nei pressi dell’alveo delle acque termali, e presentava lesioni.