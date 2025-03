L’attore Antonio Catania domani si racconta nella sua Acireale

Protagonista della "prima" del mese della cultura

ACIREALE (CATANIA) – “È sempre con grande piacere che torno ad Acireale. È il luogo dei ricordi, della mia infanzia, della mia adolescenza, le stagioni più importanti della mia vita. Sono pieno di ricordi che bastano per tutta una vita, quindi per me è sempre una gioia tornare.

Questa amministrazione, adesso, mi dà la possibilità anche di venire a raccontare del mio lavoro, di parlare di come sia stato possibile che, partendo da Acireale, un ragazzo senza nessuna aspirazione in fondo sia riuscito a fare questo mestiere, bene o male, con alti e bassi, grazie allo studio, che è importante, e anche grazie alla fortuna che mi ha fatto incontrare le persone giuste.

Vedremo dei film che mi stanno molto a cuore e che spero piacciano anche al pubblico e avrò anche la possibilità di dare qualche consiglio a chi vorrà intraprendere questo lavoro”.

Così l’attore Antonio Catania annuncia il suo arrivo domani, giovedì 6 marzo, ad Acireale.

Toccherà a lui aprire il Mese della Cultura.

Al Cinema Margherita

L’attore di primo piano nel panorama del cinema italiano incontrerà il pubblico alle 18.30 al Cinema Margherita, in via Cavour, per la prima proiezione della rassegna a lui dedicata, “Il giovedì al cinema con Antonio Catania”.

Alla presenza di Antonio Catania, l’attore protagonista, sarà proiettato “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores (2024).Una favola universale, che ci ricorda quando eravamo noi i “migranti”, gli “stranieri”, i “diversi”. Attraverso Lo sguardo autentico e incantato di due adorabili “scugnizzi”.

La rassegna

La rassegna “Giovedì al cinema con Antonio Catania” continuerà per tutti i giovedì del mese con i film “Pane e Tulipani”, “La bella gente” e “L’ora legale”. La visione dei film in programma al Cinema Margherita o al Cinema Spadaro è gratuita.

A Marzo Acireale è la città della Cultura e dedica ogni giorno del mese a letteratura, attualità, arte, cinema, teatro e musica. Il cardinale Matteo Zuppi con il presidente Renato Schifani, Paolo Crepet, Tony Capuozzo, Paolo Mieli, Pietrangelo Buttafuoco, Paolo Ruffini, Elisabetta Villaggio e Antonio Presti sono alcuni dei grandi protagonisti.

Nel programma del Mese della Cultura si susseguiranno, infatti, importanti manifestazioni, convegni, dibattiti e mostre per approfondire temi di attualità, personaggi, storie e luoghi.

Il programma completo del Mese della Cultura e tutti gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina https://www.facebook.com/AcirealeE20/

