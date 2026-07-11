Individuate tre "case di riposo lager"

CALTANISSETTA – La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per tre persone, tra cui i responsabili di tre case di riposo e il legale rappresentante della cooperativa che gestiva il servizio di assistenza agli ospiti, nell’ambito di un’inchiesta su presunti maltrattamenti e abbandono di anziani.

Complessivamente sono undici gli indagati. L’indagine, condotta dai carabinieri, riguarda tre strutture del capoluogo nisseno: “Casa dei Gerani 2″, “La Stella Residenza per anziani” e “Regina di Sicilia – Residenza per anziani”, oltre alla cooperativa sociale Iside.

Agli undici indagati viene contestato, a vario titolo, il reato di abbandono di persone incapaci. Per gli altri otto la Procura ha chiesto l’obbligo di dimora. A sei di loro viene contestato anche l’esercizio abusivo della professione infermieristica per avere, secondo l’accusa, somministrato farmaci e praticato iniezioni di insulina senza i necessari titoli professionali.

Secondo gli investigatori, almeno una decina di anziani sarebbero stati lasciati in condizioni di grave trascuratezza a partire da giugno dello scorso anno e fino a pochi giorni fa. Alcuni ospiti sarebbero stati lasciati per ore tra feci e urine, un’anziana con un femore fratturato sarebbe rimasta per giorni senza visita medica e una donna di 83 anni, dopo un malore attribuito alle elevate temperature nella stanza in cui si trovava, sarebbe morta in ospedale il 31 luglio dello scorso anno per insufficienza respiratoria e disidratazione. Sulle richieste di misure cautelari dovrà decidere il gip.