Una giornata di ordinaria follia

Ha dell’incredibile quanto accaduto giovedì 10 luglio ad Albinia lungo la strada regionale 74. Un anziano è entrato con la propria minicar all’interno di un supermercato, attraversando le porte scorrevoli automatiche e dirigendosi direttamente verso il reparto ortofrutta. L’episodio ha provocato stupore e disagi tra i clienti presenti e il personale del punto vendita.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe voluto evitare il trasporto manuale della spesa, tra cui alcune bottiglie di birra reputate troppo pesanti, e avrebbe scelto di entrare con l’auto per caricare direttamente i prodotti. I dipendenti sono intervenuti prontamente, invitandolo a uscire e a parcheggiare regolarmente all’esterno, come previsto dal regolamento del supermercato.

Bloccato mentre cercava di entrare con la minicar in un altro supermercato

Poco dopo, lo stesso individuo ha cercato di replicare il gesto in un altro supermarket, questa volta situato nel centro di Albinia. In questo caso, però, è stato bloccato prima di riuscire ad accedere con la vettura all’interno dei locali.

Nel corso della giornata, l’anziano ha continuato a circolare per il centro abitato, parcheggiando la minicar in maniera irregolare, anche sul marciapiede davanti a una farmacia. La sosta ha messo in difficoltà i pedoni costringendoli a deviare il percorso.

La polizia municipale ha avviato accertamenti

Il momento più critico si è registrato in serata, durante un evento pubblico in via Maremmana, chiusa al traffico per l’occasione. L’uomo ha cercato di farsi strada tra la folla con la minicar, utilizzando il clacson in maniera insistente per aprirsi un varco. Il gesto ha suscitato disagio e proteste tra i presenti, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I comportamenti dell’uomo sono stati attenzionati alla polizia municipale di Albinia, che ha avviato gli accertamenti del caso. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma non si esclude l’adozione di sanzioni amministrative o eventuali limitazioni alla circolazione della minicar.

