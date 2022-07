Palermo, aprono i ‘Giardini del Massimo’: cucina gourmet dentro il teatro

Dopo un lungo lavoro di restauro coordinato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali

1' DI LETTURA

PALERMO – Ha aperto al Teatro massimo a Palermo il ristorante i “Giardini del Massimo” con una sala esclusiva di 38 posti dedicata alla cucina gourmet, nel contesto affascinante di uno dei teatri più belli del mondo. Un lungo lavoro di restauro, coordinato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali insieme al consorzio Giardini del Massimo.

“Dopo tanti mesi di lavoro, sacrifici e confronto con sovrintendenza ai Beni culturali e sovrintendente del teatro Massimo, siamo riusciti a restituire uno spazio stupendo che rende vivo il teatro, in grado accogliere i palermitani, ma non solo – dice Rosario Alescio, a capo del consorzio che gestirà il locale, insieme a Giuseppe Biundo e Davide Alamia – Stiamo parlando del terzo teatro più importante d’Europa, il primo in Italia che va vissuto sempre, non solo quando ci sono le opere. L’apertura dei Giardini del Massimo, in un luogo naturalmente magico, rappresenta un’occasione incredibile per riportare la bellezza, la convivialità, la cultura democratica nel cuore pulsante di Palermo”.

“L’inaugurazione dei Giardini del Massimo rappresenta un segnale di vita particolarmente significativo considerando il difficile periodo pandemico dal quale, non senza difficoltà, stiamo cercando di uscire – dice Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo – La questione Giardini del Massimo è una questione profonda della cultura del teatro che va oltre lo spettacolo per offrire uno spazio aperto alla condivisione di idee, progetti, esperienze. Costruire creatività attraverso la convivialità. messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente”.