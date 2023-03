Appartamento distrutto dalle fiamme: un morto e due in codice rosso

Intossicati anche gli agenti intervenuti per salvare chi si trovava in difficoltà

Un morto e quattro persone, tra cui un minorenne, trasportate in ospedale. È il triste bilancio di un incendio in appartamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una palazzina di due piani a Roma in via Putiniano, in zona Casilino.

A perdere la vita un uomo di 55 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio per inalazione da fumo.

La moglie dell’uomo e il figlio 13enne e due poliziotti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Per tutti e quattro è stato necessario il trasportato al Policlinico Umberto I. Mamma e figlio in codice rosso. Gli agenti non sono invece in pericolo di vita. L’appartamento è stato distrutto e reso inagibile.

FOTO DI ARCHIVIO